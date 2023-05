Fische-Geborene sind der Welt der Magie so nahe, dass Sie manchmal gar nicht mehr wissen, wo sie sind, in der realen oder in der magischen Welt. Sie brauchen auch keinen besonderen Anlass, um sich mit dieser Welt zu verbinden. Manchmal genügt es, einfach die Augen zu schließen und in Gedanken das Reich der Magie zu betreten. Das fällt ihnen besonders leicht, wenn die Sonne wie jetzt im Zeichen des Skorpions weilt. Jetzt bekommen sie von dort wichtige Informationen.

