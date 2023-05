Sie fühlen sich zu allen Schwächeren hingezogen – und ziehen sie magisch an, oft Spieler, Versager, die Sie runterziehen, Ihnen nur Probleme bringen. Ihr Karma, das Sie mit Ihrer Aura ausstrahlen, wirkt mit dem Pluto in Opposition und der Sonne im Trigon wie magisch auf die Menschen.

Was die Aura ausstrahlt: Sie vermitteln Fürsorge, Geborgenheit, warme, umarmende Gefühle, in denen sich schwache Menschen wie aufgehoben, aufgefangen fühlen. Das wird die traurige Nachbarin anziehen, die einsame Freundin, die Ihren Rat brauchen. Aber was bringt das Ihnen? Selbstbewusstsein, Sie wachsen in dieser Rolle, sie macht Sie stark, über Probleme des Alltags erhaben.

Die Kraft Ihrer Aura: Sie vermitteln Halt, Stabilität. Was Ihrer Familie, Ihrem Partner einen neuen Auftrieb geben kann. Sie wachsen auf solider Basis über sich hinaus. Darauf kann man ein Familienunternehmen aufbauen.

