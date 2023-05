Ihr Charme verzaubert, Ihr sonniges Wesen gewinnt, Ihre Aura überstrahlt die düstere Stimmung, die die ewigen Schwarzseher verbreiten. Ihre gute Laune wirkt ansteckend, obwohl Sie nur in einer sehr kühlen Beziehung zur magischen Konstellation stehen. Dennoch strahlen Sie von innen heraus.

Was die Aura ausstrahlt: Sie vermitteln Lebensfreude, Heiterkeit. Ihre Aura bringt etwas Beschwingtes, Leichtes in Ihre Tage. Man liebt Sie, bewundert Sie, sucht Ihre Nähe, Ihr aufheiterndes Wesen, wenn wieder einmal irgendwo Streit aufzieht. Sie finden in jeder Krise das richtige Wort. Diese vermittelnde Position bringt Ihnen jetzt im Beruf den großen Erfolg ein. Ihr Chef baut auf Sie.

Die Kraft Ihrer Aura: Das Selbstbewusstsein, das Sie ausstrahlen, gibt Ihnen Führungsqualitäten. Darauf können Sie bauen. Sie haben das gewisse Etwas, das Ihre Aura vermittelt, und auch andere Menschen in sich ruhen lässt.

