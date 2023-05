Krebse haben einen sehr leichten Zugang in die Welt der Fische. Eigentlich sind sie immer ein wenig damit verbunden, so als stünden sie mit einem Fuß in ihr. Vielleicht weil der Zugang so leicht für sie ist, entwickeln manche eine große Scheu, bekommen sogar Angst. Dann kann es passieren, dass sie sich verschließen und die Erfahrung machen, allein zu bleiben. Aber wenn Sie bereit sind, dort wieder teilzuhaben, finden Sie jetzt leicht einen Zugang in diese Welt.

