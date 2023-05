Sie gehen in der Familie vollkommen auf, leben dafür, fürsorglich, sensibel, patent – die Supermama. Sie brauchen das Nest, Sie klammern sich daran. Manchmal etwas zuviel, weil das den Menschen den Atem abwürgt, die Freiheit nimmt.

Ihr Problem in der Familie: Sie geben den Menschen in Ihrer Nähe Halt, Geborgenheit, das Gefühl, dass jemand für Sie da ist. Aber Sie selbst vermissen das, weil alle mit sich selbst beschäftigt sind. Sie fühlen sich, zu wenig geliebt.

Ihre neue Geborgenheit: Der magische Vollmond in Ihrem Sternzeichen überbrückt, was Sie trennt. Sie spüren, was Sie mit den geliebten Menschen verbindet, was Sie an Ihnen haben. Sie fühlen sich daheim, wie angekommen in den Armen Ihrer Liebsten.

Ihr Zusammenhalt: Der Mars und die Venus im beflügelnden Trigon zu Ihnen geben Ihnen das Gefühl, dass auf Ihre Familie Verlass ist. Wenn sich alles gegen Sie wendet, in der Familie sind Sie daheim.

