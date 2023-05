Sie sind die große Mama, die ohne Worte spürt, was Ihre Kinder brauchen, was den Partner beschäftigt, was für Fähigkeiten in ihm schlummern – und in dieser überfürsorglichen Rolle gehen Sie auf.

Ihr Problem in der Familie: Sie vergessen oft sich selbst, Ihre eigenen Bedürfnisse opfern Sie den Wünschen der anderen. Das wird ausgenützt, Mama gibt alles und bekommt nichts. Kann auf die Dauer in die Krise führen.

Ihre neue Geborgenheit: Der magische Familienmond, eine Venus und ein Mars im eigenen Sternzeichen gibt Ihnen die Kraft und den Gefühlsreichtum für ein klärendes Gespräch, das die Familie zusammenbringen wird und neue Geborgenheit schafft.

Ihr Zusammenhalt: Der traumhaft starke Mars gibt Ihnen das Selbstvertrauen und die innere Kraft, die Familie zusammenzuhalten. Was Sie jetzt tun, um den Zusammenhalt in Ihrer kleinen Gemeinschaft zu stärken, wird die besten Voraussetzungen für dieses Sonnenjahr schaffen.

Ihr Jahreshoroskop 2017