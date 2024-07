Liebes-Horoskop ab dem 8. Juli 2024: So nutzen Zwillinge diese kraftvollen Venus-Aspekte

Für Sie, liebe Zwillinge, ist Abwechslung in der Liebe oft das A und O. Doch diese Woche geht es darum, tiefer zu schauen.

Am Montag bringt Venus-Uranus eine Welle von Spontaneität und Abenteuerlust, aber bald erkennen Sie, dass Oberflächlichkeit nicht genügt. Am Donnerstag weckt Venus-Neptun Ihre Sehnsucht nach tieferem emotionalen Verständnis und Beständigkeit. Der Wechsel von Venus in den Löwen fordert Sie auf, Ihre Bedürfnisse klar zu kommunizieren und keine Kompromisse einzugehen. Die Venus-Pluto-Opposition am Freitag betont Ihre Sehnsucht nach intensiver Leidenschaft und echten Gefühlen. Nun heißt es herauszufinden, wie Sie diese Tiefe mit Ihrem Abwechslungsdrang vereinen können. Haben Sie dafür den richtigen Partner an Ihrer Seite?

