Liebeshoroskop: Venus in den Zwillingen

Es ist Ihre Zeit, Ihre Woche. Die Venus und der Uranus am aktuellen Sternenhimmel stehen in einem beflügelnden Sextil zu Ihrer persönlichen Venus. Das ist wie der Zündfunke einer Explosion der Gefühle. Egal, wie fest Sie in Ihrem Leben verankert sind, wie sehr Sie Ihr Beruf , Ihre Existenz, Ihre finanzielle Situation Sie auch derzeit fordern mag, wie innig Ihre Beziehung zum Partner auch sein mag – Sie werden plötzlich und unerwartet von einem Menschen angezogen, der Sie nicht mehr ruhig schlafen lässt, der Sie am Telefon ausharren lässt, der Ihre ganze Aufmerksamkeit auf die Stimme Ihres Herzens ziehen wird.

Am besten Sie gehen in sich, Sie stellen sich Ihre Zukunft vor, wie es sein wird, wenn Ihr Wunsch in Erfüllung ging, wenn Sie mit diesem Menschen zusammen sind. Hat ein Leben mit ihm eine Chance, kann er Sie wirklich glücklich machen, ist er es wert? Oder Sie genießen es einfach, von den neuen Gefühlen mitgerissen zu werden, so schrecklich schön verliebt zu sein, wieder einmal nur an die Liebe zu denken.

Ihre persönlichen Glücksdaten 2012:Jupiter schenkt inneres Glück: ab 11. JuniVenus bringt Liebesglück: 3.4. bis 6. AugustMeKur bringt Geld-Chancen: 24.5. bis 6.6.Uranus beflügelt Sie: das ganze Jahr

Hier finden Sie das Liebeshoroskop 2012