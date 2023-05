Liebeshoroskop: Venus im Stier:

Ihr Leben erbebt. Was da auf Sie einstürmt, beunruhigt Sie: die plötzlichen Gefühle für einen unbekannten Menschen, das Herzklopfen, die angespannte Erwartung bis zum nächsten Treffen. In Ihrem Leben wächst die Liebe langsam, aber beständig, wenn man füreinander die Verantwortung übernimmt, wenn sich ein Gefühl der Geborgenheit entwickelt, aber diese unerwartete Liebe, die plötzlich vom Himmel fällt, bringt alles durcheinander, was Sie lieben.

Nichts ist mehr so, wie es vorher war – und sogar auf Sie selbst scheint kein Verlass mehr zu sein, Sie werden von heftigen Gefühlen mitgerissen. Versuchen Sie emotionale Sicherheit in diese neue Welt zu bringen, die von einem Gefühlssturm verschüttet wurde: Ist er wirklich der Richtige für mich? Zahlt es sich aus für ihn, alles, was bisher war, zu riskieren? Hat es Zukunft? Sie können nur glücklich werden, wenn Sie ein Gefühl der Sicherheit in Ihre neue Situation bringen. Am besten wäre es ohnehin für Sie, wenn Sie sich in Ihren gewohnten Partner neu verlieben. Aber das geschieht höchst selten.

