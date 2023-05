Liebeshoroskop: Venus im Löwen

Sie lieben nicht unbedingt den Menschen, mit dem Sie zusammen sind. Sie lieben die Liebe, das Gefühl, das in Ihnen wach wird, in Ihnen leidenschaftlich glüht. Und derzeit sind Sie ganz vernarrt in Ihr Herzklopfen, ganz besessen vom emotionalen Sturm, der durch Ihr Leben fegt, denn die Sterne der Verliebtheit stehen im tief erschütternden Trigon zu Ihrer Venus.

Mit ihr erwacht mitreißende Lebensfreude, die Lust am koketten, aufregenden Spiel der Liebe und feurigen Erotik, in die Sie einen Menschen aus Ihrer Umgebung, den Sie bisher kaum beachtet haben, hineinreißen werden. Möglich, dass mehr daraus wird, Sie haben die besten Chancen dazu, Ihre Venus hilft Ihnen dabei, wenn Sie sich tiefer in die Gefühle einlassen, die jetzt aufkommen. Und wenn Sie nicht wieder in der neuen Beziehung, im kurzen Flirt , im kleinen Abenteuer eine Selbstbestätigung sehen, die Sie sicherlich genießen. Aber das ist nicht das, was Sie suchen, nicht das, was Sie brauchen. Sie brauchen einen Menschen, an den Sie glauben können und der an Sie glaubt.

