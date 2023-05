Liebeshoroskop: Venus in der Jungfrau

Die berauschende Konstellation im Kosmos hat keinen direkten Einfluss auf Ihre Venus – aber auf die Menschen, die Ihnen begegnen. Und das kann auch Ihr Leben beeinflussen. Wenn Sie nicht so spröde, so kühl und vor allen Dingen kritisch den anderen begegnen, sondern sich öffnen, neugierig auf die Menschen zugehen, dazu bereit, dass Ihnen jetzt jemand näher kommt, der nicht der Größte in seinem Beruf ist, nicht der Umschwärmteste in der Gesellschaft.

Sie müssen vor allem wissen, was Sie wollen: das kleine Abenteuer, den Partner , der nicht nur Ihre Gefühle weckt sondern auch all Ihre Probleme löst. Wenn Sie so überkritisch und streng und auch berechnend auf die Menschen zugehen, wie es Ihrem Liebesempfinden entspricht, haben Sie kaum eine Chance, dass aus der flüchtigen Begegnung mehr wird. Egal, was Sie jetzt auch erleben mögen, ob sich Ihnen ein Mensch nähert, den Sie schon lange im Auge haben, oder ob es das kleine Gespräch ist, das plötzlich tiefer geht. Liebe hat nur eine Chance, wenn wir sie selbst zulassen, dazu bereit sind.

