Liebeshoroskop: Venus im Wassermann

Sie werden sich ziemlich frei fühlen, ungebunden, losgelöst, zu nichts verpflichtet. Die Allianz des Liebesplaneten mit Uranus verleiht Ihrer Venus, Ihrer Liebe Flügel. Ganz nach Ihrem Geschmack, immer ein bisschen verliebt sein, aber niemals fatale, gefährliche Gefühle, die Sie fesseln könnten, aufkommen lassen, nur wenn Sie es selbst wollen, es selbst herauf beschwören.

Die nächsten Tage der Verliebtheit versprechen Ihnen viel: hier ein kleines Abenteuer, ein paar flüchtige Küsse, da ein Gespräch, das ungewohnt tief geht, eine Begegnung, die das Herz schneller schlagen lässt, aber die Notbremse zieht, wenn es ernst wird. Ist das wirklich so oder war das nur so, in unbeschwerteren Tagen, in denen die Welt noch ein großes Experimentierfeldschien? Sehnen Sie sich manchmal nach wahrer Nähe? Tiefe Gefühle sind möglich, Ihre Venus wird von der Venus am aktuellen Sternenhimmel beflügelt. Das spricht für eine intensiv empfundene Liebe . Sie müssen nur wollen, nur dazu bereit sein, dem richtigen Partner treu zu sein, die Liebe in Ihrem Leben zu empfangen.

