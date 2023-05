Liebeshoroskop: Venus im Steinbock

Ihre Venus meint es so schrecklich ernst. Und Uranus versteht unter der Liebe nur das wunderbare, aufbauende, verführerische Spiel. Außerdem steht er in einem fesselnden Quadrat zu Ihrem Liebesplaneten, der eher einen Zwang, einen Druck auf ihn ausübt, als ihn von Pflichten und genau vorgeprägten Absichten zu befreien. Eines ist sicher, Sie werden in diesen beschwingten Tagen der Verliebtheit niemals die Kontrolle verlieren, Sie werden stets einen kühlen Kopf behalten und sich nur auf ein Abenteuer einlassen, wenn daraus etwas Ernstes werden könnte. Da ist eine Sperre in Ihnen, der Sie sich vielleicht gar nicht so bewusst sind, aber sie funktioniert.

Sie werden sich nicht verlieben, wenn Sie damit Ihre Partnerschaft gefährden – höchstens wenn diese Beziehung nur noch der Form nach besteht. Dann wird es gefährlich, auch für Sie. Aber wie gesagt: Sie verlieben sich nur, wenn alles stimmt, wenn aus den beschwingten, irritierenden Gefühlen auch mehr werden kann. Das bestimmt Ihr innerer Sittenwächter, die ernste, ehrliche Venus.

