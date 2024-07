Lion's Gate Portal 2024: Am 8. August kann das Löwentor unsere Träume erfüllen!

Da Sirius in der Astrologie für Reichtum, Fülle, Ruhm und Glück steht, bringt uns die Verbindung mit diesem besonderen Stern den perfekten Zeitpunkt zum Manifestieren. Doch das Datum ist nicht nur aufgrund des Einklangs mehrerer Sterne und Planeten so bedeutsam.

Das Datum selbst, also der 8.8., ist in der Numerologie nämlich eine mächtige Kombination und steht unter anderem für Neubeginn, Widergeburt, Auferstehung und den Übergang zur spirituellen Welt. Die acht ist auch das Unendlichkeitssymbol und das achte Haus wird in der Astrologie dem mystischen Sternzeichen Skorpion zugeordnet. Der Skorpion verfolgt seine Ziele mit großer Willenskraft und Hartnäckigkeit und wir können diesen zusätzlichen Einfluss am 8. August auch dazu einsetzen, uns intensiv mit der Zukunft zu beschäftigen und herauszufinden, was wir in der kommenden Zeit noch erreichen wollen.

Weil der Löwe uns zur Zeit des Portals besonders beeinflusst, können wir uns die Kräfte des Sternzeichens ebenfalls zu nutze machen. Da der Löwe ein sehr kreatives Sternzeichen ist, besteht vor allem die Möglichkeit auch unsere eigene Kreativität weiter zu entfachen oder zu entdecken. Das gelingt am besten während einer Mediation. Doch die Kraft des Löwen hilft uns vor allem mit der gleichzeitig herrschenden Löwe-Saison auch dabei, neues Selbstvertrauen zu schöpfen und unsere lang gehegten Wünsche endlich in die Tat umzusetzen.

