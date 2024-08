Der rückläufige Merkur am 5. August 2024 ermöglicht 4 Sternzeichen glückliche Veränderungen!

Es ist wieder so weit: Merkur wird am 5. August 2024 in der Jungfrau rückläufig und bleibt dies bis zum 28. August. Zwischendurch wechselt der Kommunikationsplanet während seiner Rückläufigkeit am 15. August weiter in den Löwen.

Auch wenn Merkurs Rückläufigkeit negative Folgen wie Missverständnisse, Streitigkeiten und technische Schwierigkeiten mit sich bringt, sollte er nicht durchweg gefürchtet und negativ betrachtet werden. Es gibt auch ein paar positive Aspekte. So können wir durch die rückläufigen Energien beispielsweise unseren Blick besser nach innen richten aber auch liegengengebliebene Projekte endlich abschließen. Vor allem vier Sternzeichen dürfen sich jedoch freuen, denn Sie werden in den nächsten Wochen am meisten von den Energien des rückläufigen Merkurs profitieren.

