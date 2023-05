Löwe: Der Löwe liebt es, immer ein bisschen auf große Show zu setzen. Wenn Sie ihm gefallen wollen, dann sorgen Sie dafür, dass er sich mit Ihnen schmücken kann, dass Sie positiv auffallen und auch andere Männer Sie begehrenswert finden. Machen Sie ihm aber immer klar, dass er Ihre Nummer eins ist. Er braucht Lob und viele Komplimente . Schließlich ist er der König des Tierkreises, und hat als solcher Ihre volle Aufmerksamkeit verdient!

Machen Sie nicht den Fehler, Ihren Löwen einengen zu wollen. Er möchte einfach seine Krallen schärfen und seinen Jagdinstinkt trainieren. Wenn er meint, in anderen Revieren wildern zu müssen, dann hat das nichts damit zu tun, dass er Sie nicht mehr liebt. Er braucht nur ab und an die Bestätigung, dass er noch immer begehrenswert ist. Die beste Art, damit umzugehen: Machen Sie ihn eifersüchtig, flirten Sie mit anderen Männern, ohne es dabei bis zum großen Sündenfall kommen zu lassen. Das bringt ihn schnell wieder zur Besinnung und er kommt reumütig zu Ihnen zurück.

Was in der Beziehung mit einem Löwe-Mann ebenfalls wichtig ist: Lassen Sie sich im Bett immer wieder etwas Neues einfallen, denn Sex und Sinnlichkeit machen ihn an wie keinen zweiten Mann.

