Krebs: Bei diesem Sternzeichen als Partner kommen die zärtlichen Romantikerinnen zum Zuge. Frauen, die sich schwertun, ihre Gefühle offen zu zeigen und über diese zu sprechen, werden einen Krebs-Mann in einer Beziehung nicht glücklich machen. Er ist ein Familienmensch und braucht sein trautes Heim, doch mehr als das schätzt er über all die Jahre die romantischen Momente, in denen er seiner Partnerin tief in die Augen blicken kann. Dabei vergisst er alles um sich herum.

Flüstern Sie ihm verliebte Worte ins Ohr und fahren Sie mit ihm nach Venedig oder Paris. Magische Orte inspirieren ihn und geben ihm das Gefühl, dass Liebe und Schicksal unweigerlich miteinander verbunden sind. Bei diesem Sternzeichen ist es besonders wichtig, die Zweisamkeit zu leben.

Und doch müssen Sie auch mit seinen Launen umgehen können. Denn so liebevoll und anhänglich der Krebs auch ist, so kann er doch hin und wieder überraschend kühl sein. Nehmen Sie das nicht persönlich, sondern helfen Sie ihm in solchen Momenten, wieder mit sich ins Reine zu kommen. Er wird Ihnen für Ihr Verständnis unendlich dankbar sein.

