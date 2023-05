Macht mich Mars wirklich stark?

Jeder Mars hat seine ganz speziellen Qualitäten und seine eigene Art, sich durchzusetzen. Das heißt, wir müssen unseren Mars nicht nur erkennen und annehmen, sondern auch bewusst leben. Wenn jemand z.B. Mars in der Waage hat, wird er niemals die nach außen gerichtete Durchsetzungskraft haben wie etwa der Widder-Mars. Würde der Waage-Mars dominant auftreten wollen, würde ihn möglicherweise keiner ernst nehmen. Würde er die direkte Konfrontation mit anderen suchen, würde er meist den Kürzeren ziehen. Aber eben auch dieser Mars kann stark sein, auf seine Weise. Er ist ein großer Taktiker und Diplomat.

Wenn Sie Mars im Widder haben, dann besitzen Sie eine der stärksten Marsstellungen überhaupt und haben vermutlich noch sehr viel mehr Kraft und Durchsetzungsvermögen als Sie ahnen. Folgen Sie Ihren inneren Impulsen und kämpfen Sie mit offenem Visier, ohne Tricksereien und Spekulation, dann sind Sie zweifellos am stärksten. Sie sollen nicht taktlos, rücksichtslos oder unsensibel handeln. Sie sollen aber Ihren Schwung nutzen, um Ihre Ziele zu erreichen und dabei eben nicht so wie andere zaudern oder hinten rum handeln. Das würde nicht der Natur Ihres Mars entsprechen.

Man sagt, Mars im Stier ist langsam, faul und genusssüchtig. Stimmt, aber jede Medaille hat ihre Kehrseite. Die klassischen Astrologen bezeichneten ihn als bequem, als wenig antriebsstark, was damit zu tun hat, dass der Stier ein Venuszeichen ist, das auf Genuss gerichtet ist. Aber der Stier ist hartnäckig, ausdauernd und unbeugsam. Und davon ist dieser Mars ebenfalls durchdrungen. Kommt er in Schwung, ist er nicht mehr aufzuhalten und hält unglaublich lange durch. Mit diesem Mars müssen Sie stets auf Ihren langen Atem bauen.

Der Zwillinge-Mars ist pfiffig, schnell, wendig und unheimlich aktiv. Am liebsten macht er zwei, drei Sachen nebenher. Dann ist er in seinem Element. Klar, Mars, das Handeln, ist hier von den luftigen und extrem lebendigen Zwillingen durchdrungen, dem buntesten aller Tierkreiszeichen. Dieser Mars macht Sie nicht besonders ausdauernd, aber er lässt Sie schnell reagieren und schnellen Erfolg erzielen. Und: Er ist intellektuell, macht sie zum begabten Redner, der andere immer überzeugen kann.

Mars im Krebs ist ein hochgradig sensibler und auch empfindlicher Mars, der sich gerne mit familiären und inneren seelischen Vorgängen beschäftigt. Der klassischen Lehre nach hat Mars hier nicht unbedingt seine beste Stellung. Es heißt, er steht hier im Fall. Der Grund: Der Krebs ist die Heimat des Mondes. Mars wird hier sehr emotional und launisch, wie der ständig seine Lage und Form wechselnde Mond. Mars ist hier also nicht gerade sehr diszipliniert und zielstrebig und eben immer ein bisschen abhängig von den jeweiligen Stimmungen. Aber: Wenn es um den Einsatz für die Familie geht und für das Zuhause und wenn es um Berufe mit seelischem, psychologischen Inhalt geht, dann ist dieser Mars unschlagbar.

Mars im Löwen ist ein selbstbewusster Mars. Er besitzt eine unglaubliche Willenskraft, viel Energie und auch eine schöpferische Begabung. Letztlich macht er in allen Berufen erfolgreich, sofern seine Kräfte gezielt eingesetzt und genutzt werden. Mars im Löwen bedeutet Zielstrebigkeit und lebensbejahender Unternehmergeist, der gerade in selbstständiger Tätigkeit Großes bewegen kann. Er muss auf seine Kreativität bauen. In dieser Hinsicht macht ihm kein anderer etwas vor.

Der Jungfrau-Mars ist meist handwerklich geschickt. Die Energie des Jungfrau-Mars geht aber auch sehr stark in das Wort und in den Intellekt, da die Jungfrau von Zeichenherrscher Merkur regiert wird. Das heißt, Sie können gut streiten und brauchen keinen verbalen Schlagabtausch zu fürchten. Das Wort ist Ihr Freund und Ihr Verstand ist kritisch bohrend. Sie können Situationen gut einschätzen, was Ihnen in beinahe jeder beruflichen Tätigkeit hilft.

Es heißt, der Waage-Mars ist schwach, kann sich nicht entscheiden. Zögert, zaudert, weicht aus, hat null Durchsetzungskraft. Das ist aber nur die eine Seite dieses Mars. Die andere Seite ist dieser unwiderstehliche Charme und dieses diplomatische Geschick, das ihn umgibt. Stärken, mit denen nahezu jedes Ziel erreicht werden kann. Menschen mit dem Waage-Mars sind Taktiker, hervorragende Diplomaten, schlaue Strategen, aber niemals Typen, die sich brachial durchsetzen, die andere mit ihrer Wut und Entschlossenheit beeindrucken. Sie sind feiner, spezieller und klüger und brauchen die Brechstange keineswegs.

Der Skorpion-Mars ist gigantisch. Er hat mehr Energie, mehr Durchsetzungskraft und mehr Wille, als seinem Horoskopeigner meist bewusst ist. Mars kann sich im Skorpion voll entfalten und all seine Tugenden zum Ausdruck bringen. Die Quelle seiner enormen Kraft sind das Gefühl, die Emotion, die Leidenschaft, die in der Tiefe der Seele ruhen. Er handelt quasi aus dem Bauch heraus und ist immer dann stark, wenn er seinen fantastischen und untrügerischen Instinkten vertraut.

Mars im Schützen ist der sportlichste Mars. Seine Energie fließt aber auch in Reisen und in Weltanschauungen. Seine Überzeugungen sind ihm ganz wichtig. Mars im Schützen kann andere mit seiner Begeisterung motivieren und mitreißen. Er ist ein Eroberer, der erfolgreich und stark ist, wenn er spontan und direkt handelt. Auffallend ist der enorme Gerechtigkeitssinn, den diese Menschen besitzen. Sie können einfach keine Ungerechtigkeiten ertragen. Wenn Sie Mars im Schützen haben, dann dürfen Sie sich nicht verbiegen lassen.

Der Steinbock-Mars ist schon fast ein Garant für größeren äußeren Erfolg im Leben. Nach alter kosmischer Lehre steht er in diesem Zeichen erhöht. Er befindet sich im Steinbock im Herrschaftsbereich des strengen Saturn, der ihm hier Halt, Boden, Ziel und Ausdauer gibt. Da Steinbock das Zeichen für Materie und Beruf ist, hat dieser Mars die Potenz, die Welt aus den Angeln zu heben. Seine Entschlusskraft und Zielstrebigkeit sind einmalig. Wenn er sich einmal etwas vorgenommen hat, dann lässt er sich nicht mehr von diesem Weg abbringen, komme, was wolle.

Mars im Wassermann, das ist der Mars, der größten Esprit besitzt. Seine Eigner können nicht langweilig sein, nein das geht nicht. Mars auf dem Boden des Wassermanns wird ganz stark von Uranus, dem Zeichenherrscher des Wassermanns, beeinflusst. Das heißt, dass alle Menschen, die diesen Mars besitzen, unabhängig, oft sehr plötzlich und eigenwillig handeln. Man kann ihnen nichts vorschreiben und man kann sie auch nur schwer einschätzen, da sie einfach immer wieder unerwartete Richtungen im Leben einschlagen. Wenn Sie diese Mars-Stellung haben, wird Sie manch einer für unberechenbar halten. Davon sollten Sie sich aber nicht irritieren lassen. Denn es ist Ihre Aufgabe und Ihre Stärke, neue, revolutionäre Wege einzuschlagen. Seien sie stolz auf diesen Mars und bleiben Sie so eigenwillig, wie Sie sind.

Der Fische-Mars mag im ersten Moment harmlos und schwach erscheinen. Doch in ihm ruhen gewaltige Kräfte, die nur darauf warten, geweckt zu werden. Dieser Mars befindet sich sozusagen auf dem Boden des Meeres, da Fische den Ozean symbolisieren. Wasser ist die größte Macht überhaupt. Es passt sich an, findet seinen Weg, fügt sich harmonisch in die Natur ein. Ebenso kann es sich aber zu gewaltigen Flutwellen aufbauen, die kein Hindernis kennen und alles niederreißen. Genauso ist es mit dem Mars in den Fischen, der normalerweise unheimlich sanft und rücksichtsvoll ist und sich keinesfalls brachial durchsetzt, der aber dennoch imstande ist, enorme Kräfte zu mobilisieren, die alles übersteigen. Ihre Kraft kommt von innen, aus dem Bauch heraus.