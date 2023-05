Merkur-Horoskop: Die goldene Zeit beginnt

Eine goldene Zeit beginnt, die Sie von den schlimmsten Problemen, von Sorgen und Nöten befreien kann. Ein gewaltiges kosmisches Hoch breitet sich aus, das mit seinen positiven Energien Ihr Leben aufhellt. Es ist soweit, die Geburt glücklicherer Tage, Wochen und Monaten steht bevor: Am Mittwoch, 20. März 2019, ist es so weit.

Weil der Merkur noch bis zum 28. März rückläufig ist, also nicht seine gesamte Kraft entwickeln kann, und manchmal sogar verwirrt, ist die Grundeinstellung zum eigenen Glück und Erfolg so wichtig. Das Glücksgebot Nummer Eins in diesem Merkur-Jahr: Zweifeln Sie nie an Ihrem eigenen Glück. Denken Sie wirklich nie mehr: Ich habe doch noch nie etwas gewonnen, warum sollte ich jetzt gewinnen. Weg mit diesen Gedanken, sie gehören auf den Müll des alten Geredes ewiger Schwarzseher, das in dieser Woche ohnehin verstummen wird, wenn am Montag, den 18. März, der Merkur ein Sextil mit dem Mars eingeht.

Ihr Jahreshoroskop 2019: So aufregend wird das Merkur-Jahr

Es ist ein weiteres Glücksgebot in diesem Merkur-Jahres, das im März 2020 enden wird: Egal, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Gewinns, die Aussicht auf Erfolg auch sein mag – Sie gewinnen, Sie haben Erfolg – und Schluss! Diese Einstellung muss Sie ausmachen, sie muss Sie in dieser goldnen Merkur-Zeit erfüllen.

Am Mittwoch, den 20. März, verbindet sich der Merkur mit dem Saturn und bringt neue Stabilität. Was Sie aufgebaut haben, was Sie auf finanzieller Ebene planen, an was Sie arbeiten, gewinnt an Sicherheit, bekommt eine starke Basis.

Saturn zeigt unsere Stärken, fordert uns aber auch oft heraus

Gehen Sie optimistisch in diese goldene Merkur-Zeit, entscheiden Sie spontan, wenn am Sonntag, den 24. März, der kluge Merkur den Seelenplaneten Neptun in den feinfühligen Fischen umarmt. Ihre Intuition ist jetzt hellsichtig, Sie spüren, Sie wittern Ihr Glück. Lassen Sie sich nicht von anderen Menschen beeinflussen, wenn Sie jetzt eine wichtige Entscheidung treffen, die Ihr Leben verändern, vielleicht schon am Montag zum Guten wenden kann. Sie sind hellwach, durchdrungen von positiven Gedanken und von Optimismus. Sie haben glänzende Einfälle, die auch Gewinnzahlen sein können. Lassen Sie jetzt nicht Ihren Kopf sprechen, sondern hören Sie auf Ihre innere Stimme. Sie weiß im Augenblick mehr als viele Analysen.