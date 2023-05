Das Merkur-Horoskop für den Widder

Sie haben ein überragendes Gespür fürs Geld, sehr praxisnah, pragmatisch. Obwohl Sie nicht unter dem direkten Einfluss des magischen Merkur am Himmel stehen. Dennoch handeln Sie jetzt nicht mehr so unüberlegt und impulsiv – wie so oft, was Ihnen schon einige finanzielle Probleme eingebracht hat. Sie denken nach, suchen im Job nicht ständig die Konfrontation, sondern lenken ein. Sehr vernünftige Menschen mit Bedacht und Übersicht helfen Ihnen dabei. Menschen, denen Sie vielleicht durch eine glückliche Fügung in diesen Tagen begegnen, lassen Sie sich aber nicht auf die üblichen Schmeichler ein, die Ihre gutmütige Art nutzen.