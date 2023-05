Das Merkur-Horoskop für den Stier

Sie wachsen über sich selbst hinaus, über Ihre Vorsicht und Ihre Ängste um die finanzielle Sicherheit. Mit dem magischen Merkur im Sextil haben Sie einen messerscharfen Geschäftssinn. Allerdings steht Ihnen etwas Ihr bedächtiges Wesen im Weg, das allem misstraut, was neu ist, was eine Veränderung notwendig macht. Aber mit dem Uranus im eigenen Sternzeichen treffen Sie derzeit Blitzentscheidungen, ohne lange nachzudenken. Damit haben Sie genau die richtige Einstellung für großartige Erfolge am Arbeitsplatz und in den Finanzen. Der Merkur macht in diesem Erfolgsjahr alles möglich, den spontanen Glücksmoment, auch die unerwartete Erbschaft und auch das einmalige Lottoglück. Spielen Sie, unbedingt.