Radfahren stärkt die Venen

Schon in jungen Jahren machen sich erste Anzeichen von Venenproblemen bemerkbar. Binde­gewebsschwäche und Besenreiser sind mögliche Vorboten späterer Venenerkrankungen. Dagegen hilft nur viel Bewegung. Am besten ist schwimmen, wandern, Rad fahren. Gefährdet sind an Wassermann-Tagen die Zeichen mit Wassermann-, Stier-, Skorpion- und Löwe-Energie. Ansonsten wird der Tag recht angenehm. Die Kehrseite ist, dass man vielleicht etwas zu leichtsinnig ist, beim Essen über die Stränge schlägt und der Magen ein bisschen rebelliert. Aber alles halb so schlimm.

Tipp des Tages: Lassen Sie sich nicht stressen.

