Trübe Gedanken mit Saturn

Mond und Saturn stehen in Opposition zueinander und da ist man nicht gerade in bester Stimmung. Ständig grübelt man über dies und jenes nach. Diese Grübelei aber führt zu Verspannungen und ganz empfindliche bekommen Magenprobleme. Das gilt vor allem für die Zeichen mit Jungfrau-, Zwillinge-. Schütze- und Fische-Energie. Also, gönnen Sie sich heute lieber etwas Schönes, verwöhnen Sie sich, z. B. mit einem guten Essen. Bei Zwillinge-Mond ist es günstig, wenn Sie Atemübungen machen. Sehr gut eignen sich auch Yogaübungen, da hier auf die richtige Atmung großen Wert gelegt wird.

Tipp des Tages: Tanzen und singen Sie – das befreit Ihre Seele.

