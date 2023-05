Nervös und trübe Gedanken

Der Mond verbindet sich mit Uranus in Konjunktion, mit Jupiter in Opposition und mit Pluto im Quadrat. Das sind Aspekte, die Nervosität verbreiten und zu plötzlichen und unerwarteten Beschwerden führen können. Vor allem der Kreislauf könnte verrückt spielen, aber auch die Nerven. Mal ist man himmelhochjauchzend, dann wieder zu Tode betrübt. Diese Achterbahn der Gefühle spüren vor allem die Zeichen mit Widder-, Steinbock-, Krebs- und Waage-Energie. Sorgen Sie rechtzeitig für Ruhepausen, gönnen Sie sich etwas Schönes, was Ihre Seele erfreut.

Tipp des Tages: Gönnen Sie sich etwas Schönes.

