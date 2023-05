Mondfinsternis – sie lehrt Sie, mit Ihrem Schatten zu leben

Alles, was am Himmel geschieht, der Lauf der Sonne, des Mondes und der Planeten, folgt einem absoluten Gesetz. Das ist seit Millionen Jahren so und das wird immer so bleiben. Aber dann und wann passiert etwas, was zwar nicht die strenge Gesetzmäßigkeit infrage stellt, aber dennoch das Attribut „Sonderheit“ oder „Ausnahme“ erhält. An erster Stelle sind das die Finsternisse von Sonne und Mond. In der nächsten Woche erleben wir eine Halbschatten-Mondfinsternis.

Es ist nur eine Halbschatten-Mondfins­ternis, die sich in der Nacht von Freitag auf Samstag am Himmel abspielt. Das bedeutet, dass sich der Vollmond kurz nach Mitternacht mit einem dunklen Schatten überzieht. Es ist wie gesagt keine totale Mondfinsternis, bei der unser Trabant nur noch als roter Schatten am Himmel steht.