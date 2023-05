Stier-Geborene sind die Sklaven ihres Schattens. Er lautet, alles nach seinem Wert abzuschätzen, zu fragen, was es bringt. Dabei steht ihre eigene Sicherheit immer im Vordergrund. Ihr Schatten diktiert, dass sie mit dem, was sie haben, nie zufrieden sein dürfen, sondern immer nach mehr „dürsten”, denn man weiß nie, was kommt. Dieses Ungetüm eines Schattens beruhigt sich erst, wenn Stiere ihn als ihr Schicksal annehmen. Dann haben sie eine Chance, sich über ihn zu erheben.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Stier

Lesen Sie hier auch Ihr aktuelles Tageshoroskop