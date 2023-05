Mondknoten-Horoskop: Das sagt Ihr früheres Leben über Ihre Zukunft aus...

Ihr Mondknoten bestimmt, welche Verhaltensweisen Sie aus einem früheren Leben mitbrachten. Hier lesen Sie, wie diese Stärken und Schwächen Ihre Zukunft beeinflussen.

An einem dünnen Strich im Horoskop hängt Ihr ganzes Leben. Diese Achse teilt den Radix in zwei Hälften und führt vom absteigenden Mondknoten zum aufsteigenden. An dieser Achse können Sie ablesen: Woher Sie kommen, welche Verhaltensweisen Sie aus einem früheren Leben mitbrachten, Ihre Stärken, Ihre Schwächen. Und wohin Sie mit diesen Qualitäten gehen müssen.

Der absteigende Mondknoten ist das Schicksal, das Sie mit sich herumschleppen. Er symbolisiert die Last, die alten, überholten Verhaltensmuster, die Schwächen aus einem früheren Leben, die Sie mit sich tragen.

Suchen Sie in der Mondknoten-Tabelle , in welchem Sternzeichen der absteigende Mondknoten zum Zeitpunkt Ihrer Geburt stand. Diese Position wird Ihnen nun in Ihrem Horoskop Ihr früheres Leben vor Augen führen.

Hier geht's zur Mondknoten-Tabelle!