Namenszahl 3: Das bedeutet Ihr Name laut Numerologie

Ergibt Ihre Namenszahl die 3? Dann strahlen Sie reichlich Positivität und Lebensfreude aus und lassen sich auch von Rückschlägen nicht so leicht aus der Bahn werfen. Die Zahl 3 steht nämlich für Charme, Fröhlichkeit und Kreativität. Ihre gute Laune ist Ihr Markenzeichen.

Mit Ihrer stark ausgeprägten Kommunikationsgabe liegen Ihnen die Schriftstellerei oder auch journalistische Berufe sehr. Da Sie stets die passenden Worte finden und zur Not auch gut improvisieren können, beweisen Sie auch bei Reden und Vorträgen ein starkes Auftreten und ziehen andere schnell in Ihren Bann. Sie achten außerdem sehr auf Ihr Aussehen, können im Extremfall aber auch etwas eitel erscheinen.

Wer die Namenszahl 3 hat, knüpft in seinem Leben viele Kontakte, hält diese aber gerne locker und mag es auch in der Liebe unkompliziert. Feste Bindungen machen Ihnen meist sogar etwas Angst, mit genug Geduld und Verständnis können Sie sich aber darauf einlassen. Ihr Bedürfnis nach Abwechslung garantiert Ihnen viel Spaß, es kann Ihnen dadurch aber schwerfallen, den Fokus zu behalten. Achten Sie darauf, sich nicht so leicht ablenken zu lassen und konzentrieren Sie sich auf Ihre wahren Ziele.