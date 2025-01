Das magische Sternstunden-Horoskop 2025: Die Glückstage der Sternzeichen im Venus-Jahr!

Der rückläufige Mars besucht vom Dreikönigstag bis zum 24. Februar noch einmal den sensiblen Krebs. So starten Sie mit einem Gefühl der Geborgenheit, das hilft, emotionale Wurzeln zu festigen und Stärke für das Jahr zu gewinnen. Jetzt heißt es, sich auf das Wesentliche zu besinnen und die eigene innere Balance zu finden. So können Sie Ihre persönlichen Sternstunden am besten genießen.

Venus spielt 2025 eine zentrale Rolle und überrascht uns immer wieder mit ihrer sanften, verführerischen Energie. Die Liebesgöttin lädt Sie stets dazu ein, Liebe in all ihren Facetten zu zelebrieren: romantische Partnerschaften, tiefe Freundschaften und die Liebe zu sich selbst. Auch wenn Sie gerade nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung sind, können Sie die Macht der Venus dieses Jahr bestens nutzen, um die vorhandenen Verbindungen zu vertiefen.

Jupiter, der Planet des Glücks, bringt 2025 zahlreiche Chancen, aber auch Herausforderungen. Seine Quadrate zu Saturn und Neptun im Juni könnten zunächst Spannungen erzeugen, doch diese Aspekte schulen Geduld und Klarheit. In dieser Zeit lohnt es, langfristige Pläne zu schmieden und finanzielle Stabilität zu schaffen. Besonders, wenn Uranus im Juli in die Zwillinge wechselt, dürfen Sie mit innovativen Ideen rechnen, die Ihren beruflichen und finanziellen Erfolg beflügeln können.

