Namenszahl 6: Das bedeutet Ihr Name laut Numerologie

Haben Sie die Namenszahl 6? Dann verfügen Sie über eine hohe Empathiefähigkeit. Ähnlich wie der Namenszahl 1 liegt Ihnen das Wohl Ihrer Mitmenschen sehr am Herzen und Sie haben stets ein offenes Ohr für die Sorgen und Nöten anderer. Weitere Eigenschaften, die man mit Ihnen in Verbindung bringt, sind zudemIhr großes Verantwortungsbewusstsein und Zuverlässigkeit.

Berufe in der Medizin, Pflege oder Betreuung sind für Sie am besten geeignet, da es Sie mit Glück erfüllt, Menschen zu helfen. Außerdem sind Sie unglaublich großzügig und teilen mit anderen, was Sie haben. Passen Sie nur auf, in Ihrer Gutmütigkeit nicht ausgenutzt zu werden und vertrauen Sie anderen nicht zu schnell. Das bewahrt vor Enttäuschungen.

Die eigene Familie und Freundschaften sind den 6er-Menschen das Wichtigste und auch in Ihrer Partnerschaft sind Sie liebevoll und beständig. Ein großer Vorteil ist, dass Sie trotz starker Emotionen nie unüberlegt handeln. Allerdings können Sie auf andere manchmal etwas belehrend wirken und eingeschnappt reagieren, wann man Ihren Rat nicht befolgt.