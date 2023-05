Neptun schützt die Seele. Sie spüren seinen Einfluss und den Vollmond am 31.8. besonders stark. Ihre Seele öffnet sich. Reden Sie endlich über Ihre Gefühle, schafft Nähe, man wartet darauf. Nähe macht stark. Venus rettet die Liebe. Der Liebesstern in

Weiter

Neptun schützt die Seele. Ihre große Zeit, in der Sie Ihre hellsichtigen Talente voll entfalten können. Neptun und der Vollmond (31.8.) in Ihrem Sternzeichen verbinden Sie mit Ihrer Seele. Sie ruhen vollkommen in sich. Venus rettet die Liebe. Gl