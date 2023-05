Schutz-Horoskop: Bringen die Sterne Sie sicher durch die Krise?

Neptun schützt die Seele. Öffnen Sie sich Ihrer inneren Stimme, auch wenn Neptun Sie nicht direkt beeinflusst. Hören Sie auf die versöhnlichen Töne in Ihnen. Wer jetzt streitet, bereut es.

Venus rettet die Liebe. Im Augenblick etwas kritisch. Sie drängen auf Klärung, weil es Probleme gab. Lassen Sie sich Zeit, haben Sie Geduld. Ab 6.9. steht Venus im Löwen. Neue Nähe zum Partner, für Singles traumhaft.

Merkur bringt Geld. Für Sie sogar viel! Setzen Sie Ihr ganzes Streben auf ein Ziel, von dem Sie schon lange träumen. Es gelingt jetzt, bringt viel Geld auf Ihr Konto und sichert Ihre Existenz.

Jupiter schenkt Glück. Sie erleben Überraschungen. Eine Begegnung, die viel verändert. Neue Freunde, die Sie schützen und fördern.

Uranus macht Mut. Im Moment etwas ungestüm. Verführt zu vorschnellen Entscheidungen . Aber bei etwas Vorsicht ein Segen für Sie. Drängt darauf, dass Sie nur auf sich hören und gibt Ihnen auch den Mut dazu.

Die Sonne gibt Kraft. Sie drängt auf Sicherheit, was Sie nicht so gerne hören. Denken Sie an die Zukunft. Sie sollen sich nicht verändern. Mit Ihrem Wesen bringen Sie es weit.

