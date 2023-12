Menschen mit einem 4er Jahr sind wahre Glückspilze. Was Sie sich auch vornehmen, es wird von Erfolg gekrönt sein. Also sagen Sie Ihren Selbstzweifeln den Kampf an! Die können Sie so gar nicht gebrauchen, außerdem sind sie unbegründet. Wenn Sie sich trauen, aktiv zu werden und Ihre Träume zu verfolgen, dann wird 2024 mehr als positiv für Sie verlaufen. Das gilt sowohl für Ihren Beruf, als auch für die Liebe.

Achten Sie aber auch darauf, für genügend Ausgleich zu sorgen. Die 4er Energie treibt Sie zu Höchstleistungen an. Passen Sie auf, dass Sie nicht über das Ziel hinausschießen! Nur wer sich selbst genug Ruhe gönnt, hat die Kraft, alle Aufgaben zu bewältigen.

Um einen noch besseren Überblick zu haben, wie Sie Ihre Chancen richtig nutzen können, empfehlen wir Ihnen regelmäßig einen Blick in Ihr Tageshoroskop und Ihr Wochenhoroskop zu werfen.