Numerologie: Diesen Lebensweg werden Sie einschlagen, wenn......Ihre Lebenszahl die 6 ist...

Ihr Ziel ist es, Ihren Mitmenschen zu helfen. Ihr Gerechtigkeitsempfinden ist groß und Ihre Ideale sind hoch. Sie setzen sich für Schwächere ein und vermitteln eine positive Lebenseinstellung. Sie sehnen sich nach Harmonie, haben einen bemerkenswerten Sinn für Ästhetik und lieben die schönen Künste : Entweder sind Sie selbst kreativ oder Sie bewundern das Werk schöpferisch tätiger Menschen in besonderem Maße. Wegen Ihrer idealistischen Haltung und Ihres Bestrebens, sich für andere einzusetzen, meinen Sie stets genau zu wissen, was für sie am besten ist: Geben Sie darauf acht, dass Ihnen das nicht als besserwisserisch oder rechthaberisch angekreidet wird. Und Hilfsbereitschaft hin oder her: Ausnutzen lassen sollten Sie sich auch nicht.

Positive Aspekte: abgeklärt, beratend, fair, fürsorglich, hingebungsvoll, häuslich, integer, konsensfähig, kreativ, offenherzig, pflichtbewusst, rechtschaffen

Negative Aspekte: herrisch, indiskret, moralistisch, überheblich, verantwortungslos, wichtigtuerisch, zaghaft, aufdringlich

Welcher Garten-Typ sind Sie?