Numerologie: Was Ihr Hochzeitsdatum über Ihre Ehe aussagt, wenn Ihre Hochzeitszahl die 5 ist

Die Hochzeitszahl 5 spricht dafür, dass hier zwei freiheitsliebende Menschen aufeinandertreffen. Da kann es schon mal zu Streitigkeiten kommen, aber wirklich böse wird es nie. Ihnen ist es einfach wichtig, dass Sie auch in Ihrer Ehe immer noch Ihren eigenen Interessen nachgehen können - und das nicht immer nur zusammen.

Sie brauchen in Ihrer Beziehung einfach ein bisschen mehr Freiraum als andere und das ist völlig in Ordnung. Lassen Sie sich nicht von Ihrer Umwelt verunsichern, wenn Sie einmal infrage gestellt werden sollten. Sie wissen beide selbst am besten, was richtig ist.

Ihre Ehe kann sogar ein Leben lang halten, denn wenn es darauf ankommt, sind Sie immer füreinander da und stärken sich gemeinsam den Rücken. Keiner muss alleine seine Lasten tragen, denn Teamgeist und Unterstützung werden in dieser Ehe großgeschrieben. Und das ist letztendlich doch das, was wirklich zählt.