Numerologie: Was Ihr Hochzeitsdatum über Ihre Ehe aussagt, wenn Ihre Hochzeitszahl die 8 ist

Sie und Ihr Schatz sind einfach ein tolles Paar! Auch im Freundeskreis fungieren Sie als Vorbild und haben dadurch schon so einige dazu animiert, ebenfalls vor den Altar zu treten. Was kann es Schöneres geben? Bei so viel Zuneigung füreinander bleibt nur ein Wort zu sagen: Glückwunsch!

Es ist einfach toll, dass Sie genau die gleichen Vorstellungen von Ihrem Leben haben und sich einig sind, was die Lebensplanung angeht. Sie können es gar nicht erwarten, zusammen eine Familie zu gründen und Ihr Haus mit Leben zu füllen. Damit gehen Sie vielen kleinen und großen Stolpersteinen, um die sich andere Paare Sorgen machen, von vornherein aus dem Weg und ersparen sich viel Ärger.

In Sachen Zusammenhalt kann Ihnen kein anderes Paar etwas vormachen. Wir sind uns sicher: Sie bleiben für immer zusammen!