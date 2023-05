Party-Typologie: So feiert das Sternzeichen Löwe

Der Champagner fließt in Strömen und alle Gäste fahren mit Nobelkarossen vor, so sieht sie aus, die perfekte Party des Löwen, denn er feiert einfach gerne in üppiger Atmosphäre. Er will für sich stets das Beste und das will er auch seinen Gästen bieten. Als Gastgeber kann er sich einen Namen machen, denn er verwöhnt andere Menschen gern und großzügig. Dabei versteht er es einfach, ein elegantes oder exklusives Ambiente zu schaffen – manchmal auch ganz ohne großen finanziellen Aufwand.

Am liebsten feiert der Löwe bei sich zu Hause , mit vielen Kerzen, schöner Musik und natürlich ihm selbst als repräsentativem Gastgeber inmitten all seiner Freunde. Denen kann er auch gleich zeigen, wen er so alles kennt, schließlich hat ein Löwe auch Beziehungen und so gibt es auf seinen Partys auch immer ein paar stadtbekannte Trendsetter. Mit Sonnenblumen, Gold- und Orangetönen in seiner Partydekoration setzt er diese und vor allem sich selbst ins rechte Licht.

Wie sollte die Gästeliste vom Löwen aussehen?Die charmante Waage wird sich auf der gepflegten Löwe-Feier besonders wohlfühlen und nicht mit Lob sparen, der Widder erwartet am Ende der Feier zumindest ein krönendes Feuerwerk, während die Jungfrau sich schon darüber den Kopf zerbricht, wer am nächsten Tag die Wohnung sauber machen soll. Der Stier vergisst sein Geschenk, während der Steinbock die edelsten und teuersten Blumen mitbringt.

