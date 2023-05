Party-Typologie: So feiert das Sternzeichen Krebs

Auch wenn er lieber auf Partys geht, als selbst welche zu veranstalten, lädt auch ein Krebs manchmal gern ein paar liebe Leute zu sich ein. Krebse haben für ihre Feierlichkeiten oft einen familiären Anlass, spontane Partys sind ihnen eher suspekt. Trotzdem können sie als Gastgeber sehr viel bieten, wenn sie nur wollen. Meist sind ihre Erfahrungen mit Nobelrestaurants sehr vielfältig und daher wissen sie, wie ein gut gedeckter Tisch und ein entsprechendes Menü auszusehen haben.

Er schätzt das Gespräch im übersichtlichen und vertrauten Kreis. Ein Candle-Light-Dinner mit einem edlen Tropfen in gepflegter Atmosphäre ist für den Krebs deshalb genau das Richtige, am besten in seinem Lieblingsrestaurant. Viele Krebse haben eine besondere Affinität zum Wasser und veranstalten vielleicht eine Party auf einem Ausflugsboot oder ganz einfach an einem See. Alternativ können sie aber auch ein paar gesammelte Muscheln von ihrem letzten Strandurlaub auf ihrer Tafel dekorieren und dazu Meeresfrüchte servieren.

Wie sollte die Gästeliste vom Krebs aussehen?Seine große Liebe zum Meer könnte der feinfühlige Krebs mit dem Fisch teilen, der nach einigen Drinks mit ihm über Gott und die Welt philosophiert. Der Skorpion lässt sich von einem Krebs gerne verwöhnen und könnte sich zu einem echten Freund entwickeln, der Small Talk des Zwillings erscheint dem Krebs dagegen ein wenig zu oberflächlich, auch der Wassermann irritiert ihn, wenn er zu seiner Einladung unerwartet noch fünf seiner Freunde mitbringt.

