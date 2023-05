Party-Typologie: So feiert das Sternzeichen Schütze

Eine Party ist für einen Schützen immer wieder eine große Freude und auch er ist ein gern gesehener Gast, weil er so fröhlich und unbekümmert ist. So ist der Schütze immer wieder der Mittelpunkt jeder Party. Schützen feiern gerne und sind großzügige Gastgeber. Wenn sie selbst nicht kochen können, was selten vorkommt, denn Schützen sind große Feinschmecker, dann bestellen sie einfach ein wirklich gutes Essen für ihre Veranstaltung.

Wo der Schütze feiert, ist ihm ziemlich egal, Hauptsache es kommen viele Gäste und es gibt genügend Alkohol, denn seine Trinkfestigkeit ist legendär, bei Damen und Herren gleichermaßen. Auch seine Abneigung gegen spießige Konventionen ist schon sprichwörtlich. Beim Fest des Schützen gibt es keinen Kleiderzwang, auch wenn sich manche Schützen besonders zur oberen Schicht hingezogen fühlen und ihre Partys gern mit ein paar betuchten Gästen aufwerten. Aber ein Schütze wird sich auch immer an alte Schulkameraden erinnern und diese gerne einladen.

Wie sollte die Gästeliste vom Schützen aussehen?Die internationalen Ambitionen des Schützen teilt der Zwilling, der alles liebt, was nach Fernweh riecht. Eine Party, um Reiseerinnerungen aufzufrischen, könnte der Schütze auch mit einem Widder veranstalten. Der Wassermann hat auf seiner Party eine Idee für eine zukünftige Reiseroute und der Krebs gibt ihm Hoteltipps. Wenn der Schütze mit seinen Gästen glänzen und repräsentieren möchte, dann sollte er auf den Löwen und die Waage nicht verzichten.

