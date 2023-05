Party-Typologie: So feiert das Sternzeichen Steinbock

So richtig ausgelassen ist der Steinbock selten. Viel lieber verbindet er das Angenehme mit dem Nützlichen und feiert kurzerhand eine kleine Party an seinem Arbeitsplatz . Von der Büroeinweihung bis hin zur Vorstellung eines neuen Produktes, Betriebsfeierlichkeiten oder Veranstaltungen mit geschäftlichem Hintergrund lassen den Steinbock aufblühen. Natürlich gibt es aber auch Steinböcke, die in ihren vier Wänden große Gastfreundschaft entwickeln. Allerdings bewirten sie dann meist nur ein paar handverlesene Gäste und das am liebsten bei klassischer Musik und schlichter Tischdekoration.

Die japanische Küche liegt dem typischen Steinbock besonders, denn die Klarheit des Stils und auch die einfache, gesunde Kost gefallen ihm. Sushi und grüner Tee halten fit und lassen den Steinbock auch am nächsten Morgen wieder in Form antreten. Wenn er einen Garten zur Verfügung hat, dann ist eine sommerliche Party für ihn eine prima Gelegenheit, um seine gepflegten Pflanzen und die entspannende Atmosphäre zu präsentieren, denn auf sein schönes Zuhause ist der Steinbock schließlich stolz und daneben umgibt er sich gerne mit Menschen, die eine ähnliche Lebenseinstellung wie er haben.

Wie sollte die Gästeliste vom Steinbock aussehen?Gediegen und solide soll es sein, auch die Auswahl der Gäste fällt entsprechend aus. Der Stier blüht in seinem Garten auf, die Jungfrau begeistert sich für die Sushivariationen und die Waage unterhält sich mit dem Steinbock über die besten Aufnahmen von Beethovens Symphonien. Der Fisch lacht mit ihm und kann ihn mit seiner Fantasie einmal auf andere Gedanken bringen.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Steinbock!

Noch mehr erfahren Sie im Jahreshoroskop 2012!

Sie möchten gerne wissen, was die Sterne noch für Sie bereithalten? Die Experten von viversum verraten es Ihnen. Jetzt gratis registrieren!