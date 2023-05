Party-Typologie: So feiert das Sternzeichen Zwillinge

Der Zwilling ist ein Meister der Kommunikation und hat großes Talent , wenn es darum geht, Menschen in Stimmung zu bringen. Das ist auch kein Wunder, denn schließlich bringt er immer die richtigen Leute zusammen und weiß stets, was gerade in ist. Dabei ist er kein Freund eines gepflegten Dinners, stattdessen setzt der Zwilling eher auf Action. Eine bunte Mischung bei den Gästen, gute aktuelle Musik im Hintergrund und Stehtische können seinen Gästen die unverbindliche Flexibilität bewahren, die er selbst so schätzt, schließlich soll sich einfach jeder mit jedem unterhalten können. Ein Büfett ist da sehr praktisch, denn das bietet gleich eine gute Gelegenheit, mit anderen in Kontakt zu kommen.

Allerdings gefällt dem Zwilling eine lange Vorbereitungszeiten ganz und gar nicht und deshalb bestellt er das Essen am liebsten beim Partyservice. Wenn der Geldbeutel gerade nicht mitmacht, kann es auch vorkommen, dass er kurzerhand seine Freunde bittet, etwas mitzubringen und er ist dann gespannt, was sich jeder einfallen lässt.

Wie sollte die Gästeliste vom Zwilling aussehen?Ganz auf der Wellenlänge des Zwilings, was neue Trends angeht, liegt der Wassermann, der vielleicht noch ein paar Ratschläge für seine Party parat hat und auch der Löwe weiß, wie man anderen die Schau stiehlt. Bei der Jungfrau könnte der Zwilling sich noch ein paar günstige Einkaufstipps einholen, denn sie weiß, wo man den besten Wein zu den günstigsten Preisen kaufen kann.

Hier erfahren Sie alles über das Sternzeichen Zwillinge!

Noch mehr erfahren Sie im Jahreshoroskop 2012!

Sie möchten gerne wissen, was die Sterne noch für Sie bereithalten? Die Experten von viversum verraten es Ihnen. Jetzt gratis registrieren!