Pluto im Wassermann ab 19.11.2024: Dieser Wechsel bestimmt die nächsten Jahrzehnte!

Seit über einem Jahr wechselt Pluto immer wieder zwischen den Sternzeichen Wassermann und Steinbock hin und her. Nun ist erst mal Schluss damit! Am 19. November 2024 zieht der Zwergplanet zurück in den Wassermann und nistet sich dort für die nächsten 20 Jahre ein.

Eine so langanhaltende Konstellation hat ganz besondere Auswirkungen auf uns. Die Pluto-Wassermann-Energien werden in den nächsten Jahrzehnten einen großen Einfluss auf uns und unsere Umwelt haben!

