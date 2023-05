Rechthaber: So geben Sie ihnen Kontra!

Manche Menschen wissen alles besser... Mithilfe der Sterne machen Sie solche Rechthaber jetzt mundtot! Lesen Sie auch, welche Sternzeichen besonders besserwisserisch sind...

Ihr Mann gibt Ihnen beim Autofahren ständig gut gemeinte Ratschläge? Ihr Chef weiß mal wieder alles besser? Ihre Mutter will unbedingt das letzte Wort behalten? Manchmal kann einem die ewige Besserwisserei der anderen Menschen ganz schön auf die Nerven gehen...

Jetzt ist die beste Zeit, um alle Besserwisser mundtot zu machen. Am Montag, den 13. Februar 2012, schenkt Merkur Ihnen in Verbindung mit Saturn die besten Argumente. Donnerstag helfen Ihnen Merkur und Jupiter, die richtigen Worte zu finden. Und Samstag können Sie mit Unterstützung von Merkur und Pluto auch den schlimmsten Rechthaber überzeugen.

Was ist die beste Taktik gegen den Besserwisser, der in jedem steckt? In diesem Horoskop verraten wir es Ihnen!

Es gibt drei Stufen in der Disziplin der Rechthaber. Die A-Klasse, das sind jene, die immer Recht haben wollen. Darauf folgen die B-Klasse und die C-Klasse. In welcher ist das Sternzeichen von Ihrem Mann, Ihrer Mutter, Ihrem Kind?

