Royales Baby: Das Horoskop für den kleinen Prinzen

Am 22. Juli 2013 hat Herzogin Kate einen gesunden Jungen zur Welt gebracht - gerade noch im Sternzeichen Krebs. Hier das Horoskop für Großbritanniens royales Baby: seine königliche Hoheit Prinz George von Cambridge! Wie wird der zukünftige König George VII. sein?

Der kleine Prinz, George Alexander Louis, ist endlich da und er ist doch noch ein Krebs ! Ganz in der Tradition des englischen Königshauses, in dem Krebs-Geborene vor allem in Herzensdingen schon immer für Wirbel gesorgt haben: König Heinrich VIII, der einige Liebschaften hatte, König Edward VIII, der für die geschiedene Amerikanerin Wallis Simpson sogar die Königskrone zurückgab, und Prinzessin Diana, die durch ihre intensiven Gefühle und ihre zahllosen Affären nach ihrer Scheidung von Prinz Charles Furore machte.

Man darf gespannt sein, wie Englands royales Baby sich in diese Tradition einfügen wird – zumal sich in seinem Geburtshoroskop auch noch Merkur, Mars und Jupiter im Krebs befinden, er also eine sehr starke Krebs-Betonung aufweist. Das Ganze wird noch getoppt mit einem Aszendenten im leidenschaftlichen Skorpion. Da kommt der Großpapa durch: Prinz Charles ist schließlich Skorpion.