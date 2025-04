Rune Ansuz: Alles zur Bedeutung der Lichtrune

Die vierte Rune des alten Runenalphabets ist Ansuz, welche für den Buchstaben A steht. Weitere Namen sind "Ansus" und "Ansur". Ansuz bedeutet aus dem altnordischen übersetzt "Ase", und lässt sich mit "das Göttliche" übersetzen. So wie dem Halschakra wird auch Ansuz die Farbe Blau zugeteilt, passend dazu wird sie mit dem Himmel in Verbindung gebracht und hat das Element Luft. In vielen Kulturen ist der Himmel der Sitz der Götter, weshalb die Rune die Botschaft vermittelt, dass die Götter über uns wachen.

Ansuz zählt neben sieben weiteren Runen zu den Runen des Lichts, die uns dabei helfen können, ein Leben im Einklang mit uns selbst und der Welt zu führen.

