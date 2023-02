Was sind Runen?

Ob im Mittelalter oder in der Gegenwart: Runen spielen für den Menschen schon lange eine wichtige Rolle und haben ihren Ursprung im nordischen Raum. So nutzten nicht nur die Wikinger sie, um übersinnliche Kräfte anzuziehen oder in ihre Zukunft zu schauen – auch in der heutigen Zeit werden sie noch gerne genutzt.

Die magischen Schriftzeichen und Symbole werden im Runenalphabet festgehalten: 24 Runen im Älteren Futhark und 16 Stück im Jüngeren Futhark.

Ob als Talisman, auf Anhängern oder als Runenorakel: Von der Energie der Runen können wir in allen Lebenslagen profitieren.

Wie funktionieren Binderunen?

Werden mehrere Runen miteinander kombiniert, also aneinandergereiht – zum Beispiel auf einem Runenstein oder einer Runenkarte – entstehen die so genannten Binderunen. Die Linien der einzelnen Runen berühren sich in diesen besonderen Kombinationen an mehreren Stellen und überschneiden sich.

Das hat mehrere Vorteile: Zum einen ist es eine platzsparende Art, die verschiedenen Botschaften kraftvoller Runen miteinander zu verbinden und aufzuschreiben. Zum anderen kann aber auch die Wirkung einzelner Zeichen verstärkt werden.

Die Vorteile von Binderunen sind:

gebündelte Kräfte

verstärkte Wirkung mehrerer Zeichen

platzsparende Schreibweise

individuell kombinierbar

Liebe, Glück, Schutz oder Gesundheit? Sie haben freie Hand, welche Runen Sie kombinieren und welche Energien Sie gerade in Ihrem Leben haben möchten. Binderunen sind außerdem ideal für Kristalle, Amulette, Armbänder und Halsketten.

Runen für Liebe: So beantworten die Runen Ihre Liebesfragen

Was sollte man beim Erstellen von Binderunen beachten?

Möchten Sie selbst Binderunen erstellen, können Sie diese zum Beispiel zeichnen oder in ein Stück Holz schnitzen. Entscheidend dabei ist, sich vorher ausführlich mit den einzelnen Runen zu beschäftigen und sich genau zu überlegen, welche Wirkung Sie erzielen möchten.

Was Sie nicht vergessen sollten: Auch negative Aspekte können verstärkt werden, wenn Runen ohne die nötigen Vorkenntnisse vereint werden. Im Zweifel lassen Sie sich lieber von professionellen spirituellen Coaches zum Beispiel bei Aurea beraten.

Die 5 beliebtesten Binderunen

Je nachdem, welche Kräfte und Energien Sie für sich nutzen wollen, können verschiedene Runen-Kombinationen sinnvoll sein. Wir haben Ihnen fünf mögliche Binderunen zusammengestellt, die Sie für sich und Ihr Wohlsein nutzen können.

1. Algiz & Berkana: Schutz für Frauen

Beliebt für Amulette zur Geburt oder Glücksbringer für eine Reise ist die Kombination von Algiz und Berkana. Die schützende Kraft der Algiz und die weibliche Magie der Berkana verbinden sich zu einer Schutzrune speziell für Frauen.

2. Laguz, Wunjo & Sowilo: Leichtigkeit im Leben

Wer mehr im Fluss sein möchte, kann von der Kombination der drei Wörter Laguz, Wunjo und Sowilo profitieren. So gelangt Entspannung und Freude in Ihr Leben.

3. Jera, Perthro & Berlana: Heilung erlangen

Die Kombination aus den Runen Jera, Perthro und Berlana helfen Ihnen, seelische oder körperliche Heilung einzuleiten und körpereigene Kräfte zu aktivieren.

4. Hagalaz, Eihwaz und Algiz: Schutz vor dem Bösen

Bewährt als Schutzrune vor negativen Einflüssen, hat sich die Verbindung von Hagalaz, Eihwaz und Algiz. Eine schöne Kombination für einen schützenden Talisman.

5. Algiz & Mannaz: Selbstsicherheit aufbauen

Auch bei den Themen Selbstliebe und Selbstbewusstsein kann eine Runenbindung Sinn machen. Die Verbindung von Algiz und Mannaz helfen Ihnen dabei, in Ihre Stärke zu finden.

Was tun, wenn Binderunen nicht wirken?

Sehen Sie davon ab, immer wieder neue Binderunen zu erstellen. Ihre Energien können sich kannibalisieren und unerwünschte Wechselwirkungen zeigen.

Zeigt eine von Ihnen erstellte Bindung nicht die gewünschte Wirkung, vernichten Sie diese, bevor Sie eine neue anfertigen.

Konzentrieren Sie sich beim Kombinieren noch stärker auf bestimmte Kräfte, die Sie anziehen möchten und visualisieren Sie die Bedeutung. Das kann die Symbolkraft der Runen verstärken. Auf diese Weise aktivieren Sie auch Ihre fertigen Binderunen – unabhängig davon, ob Sie diese selbst gemacht oder gekauft haben.

Überdenken Sie im Zweifel auch noch einmal Ihre Wahl: Passen die Zeichen wirklich zu dem, was Sie sich wünschen?

Unser Tipp: Das Wissen um Runen lässt sich nicht innerhalb weniger Minuten erlangen. Nehmen Sie sich jedoch viel Zeit und haben Sie den Mut zum Experimentieren. Auch ein Set mit Runen – Karten, Steine oder Hölzer – ermöglicht einen schönen Einstieg.

