Rune Berkana: Entschlüsseln Sie die Bedeutung der Wachstumsrune

An sechzehnter Stelle des alten Futhark findet sich die Rune Berkana, deren Name übersetzt auch "die Birke" bedeutet. Die Birke grünt als erster Laubbaum im Frühling und wird daher als Bote für den Neuanfang in der Natur angesehen. Sie ist ein widerspenstiger Baum, der auch unter schwierigen Bedingungen stark und rege wachsen kann. Kein Wunder also, dass die Rune Berkana insbesondere für Themen wie Wachstum steht. Weitere Namen für die Rune Berkana sind auch "Berkano", "Beorc" und "Bairkan".

Berkana steht unter den Runen des Lebens an zweiter Stelle. Dies Runenreihe hilft uns dabei, aus den verschiedenen Lebenserfahrungen zu lernen und repräsentiert die Themen Liebe, Partnerschaft und das Zuhause.

