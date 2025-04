Rune Ingwaz: Der Schlüssel zu Wandel und Wachstum

In einer Legung deutet die Rune Ingwaz auf eine erholende Phase, beispielsweise nach einer anstrengenden Zeit hin. Neue Ideen und Projekte können nun geplant werden und in Ruhe reifen, ähnlich wie die Samen, die in die Erde gepflanzt werden und stetig wachsen, bis ihre Früchte geerntet werden können. Ingwaz fördert aber auch die persönliche Weiterentwicklung und befürwortet Veränderungen. Die Rune möchte, dass Sie sich über Ihr eigenes, inneres Feuer bewusst werden und Ihre Schaffenskraft richtig nutzen. Dazu ist es erforderlich, auf die eigene Intuition zu vertrauen und aktiv zu werden.

Bei der Rune Ingwaz geht es auch um das Thema Vollendung und das Ziehen der Rune ruft dazu auf, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Legen Sie die alten Ängste und Zweifel ab und lassen Sie los. Ingwaz kann auch ein Vorbote dafür sein, dass in Kürze eine positive Wendung in Ihrem Leben ansteht. Träume und Zukunftspläne könnten sich verwirklichen.

Welche Veränderungen mit Ingwaz konkret auf Sie zukommen, hängt auch von den umliegenden Runen ab. In Kombination mit Berkana deuten die Zeichen auf eine baldige Geburt hin. Bei einem Kinderwunsch wird empfohlen, die Rune als Amulett zu tragen. Gebo und Wunjo bringen hingegen eine neue Partnerschaft in Ihr Leben. Dabei kann es sich um eine neue Person, aber auch um eine bereits bekannte aus Ihrem Umfeld handeln.

Die alte Rune kann nicht umgekehrt gedeutet werden. Sollten die umliegenden Runen aber negativ ausgelegt werden, dann geben Sie in nächster Zeit besser gut auf sich acht und handeln Sie weise.