Rune Kenaz: So ist sie zu deuten

Die Rune Kenaz wird dem Element Feuer zugeordnet und ihre Bedeutung lässt sich mit der einer Fackel vergleichen. Denn so wie der Mensch damals die Flamme der Fackel zu kontrollieren lernte und so die Dunkelheit erleuchten konnte, so kann er auch das Feuer in sich selbst entdecken und damit Großes bewirken. Kenaz steht für die Flamme und pure Lebenskraft, die in uns brennt.

Die Rune erinnert daran, dass wir die Kraft der Veränderung besitzen und über eine enorme Schaffenskraft verfügen, wenn wir uns nur auf unsere eigenen Stärken besinnen. Sie kann Licht ins Dunkle bringen und somit für wichtige Erkenntnisse sorgen.

Die kraftvolle Feuerrune Kenaz kann auch einen Neuanfang symbolisieren, denn sie schenkt Begeisterungsfähigkeit und verlieht uns die Energie, Enttäuschungen aus der Vergangenheit loszulassen. Die Rune ist ebenso eine Erinnerung daran, dass alles, was wir in die Welt aussenden, früher oder später wieder auf uns zurückkehrt. Kenaz steht damit auch für Ihr Karma und fordert Sie dazu auf, Ihre Stärken und Ihr Wissen weise einzusetzen.

