Rune Sowilo: Bedeutung und Kraft der Sonnenrune erklärt

Die Rune Sowilo ist die sechzehnte Rune des alten Futhark und lässt sich mit "die Sonne" übersetzen. Außerdem wird die Rune auch "Sowelu", "Sigel" und "Sugil" genannt. Sowilo ist ein Symbol für die Sonne und die Lebenskraft, was Sie zu einer sehr mächtigen Rune macht. Sie wird dem Element Luft zugeordnet und lässt sich mit Besitz, Wohlstand und Siegeswille in Verbindung bringen. Sie steht auch für den Glauben an sich selbst und für den Abschied von der Vergangenheit.

Sowilo ist die achte und somit letzte Rune im zweiten Aett, den Runen der Schatten. Diese umfassen Naturerscheinungen, die uns ähnlich wie das Leben herausfordern, uns aber darin bestärken sollen, dass wir alle Herausforderungen meistern und daran wachsen können.

